Plus Mittelhof

A1: Bei der SG Mittelhof spielt der Kopf eine Rolle – Aufsteiger muss ungewohnte Situation meistern

Von René Weiss, Horst Fechtner

i Bei der SG Mittelhof spielt der Kopf eine Rolle Foto: Manfred Böhmer/balu

Niederlagen waren bei der SG Mittelhof/Niederhövels in den vergangenen beiden Spielzeiten ein seltenes Ereignis. Die Saison 2022/23 endete mit drei verlorenen Partien, die Aufstiegsrunde 2023/24 in der Kreisliga B mit lediglich einem Nuller. Trainer Michael Trautmann und seine Mannschaft wussten, dass es nun auf höchster Kreisebene mehr Begegnungen geben wird, nach denen der Gegner jubelt. Aktuell sind es beim A-Klasse-Neuling derer sechs, vier davon kassierte die SG zuletzt in Folge.