Plus Westerwald A1 aus WW-Sicht: Westerburger Reserve stellt sich Dreikampf gegen Abstieg – Herschbach II empfängt Absteiger Von Horst Fechtner i Hofft auf die Rettung aus eigener Kraft: Westerburgs Trainer Patrick Weber. Foto: Marco Rosbach Am letzten Spieltag in der Kreisliga A 1 wird der dritte Absteiger aus dem Trio DJK Friesenhagen, SG Westerburg II und SG Herdorf ermittelt. Die schwerste Aufgabe dabei dürfte die Westerburger Reserve zu Hause gegen den Tabellenzweiten SV Niederfischbach zu lösen haben. Lesezeit: 2 Minuten

SG Guckheim/Kölbingen - SG Gebhardshainer Land/Steineroth-Dauersberg (So., 15 Uhr/Hinrunde: 1:1). Durch den 7:2-Kantersieg in Schönstein gelang der SG Guckheim erstmals in dieser Saison der Sprung in die obere Tabellenhälfte. Der siebte Tabellenrang wäre den Gastgebern, die als Achter ins letzte Spiel gehen, aufgrund des deutlich besseren Torverhältnisses (plus 4) gegenüber ...