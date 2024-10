Plus Westerwald

A1 aus Ww-Sicht: Primus Herschbach spürt die Verfolger – Rennerod und Guckheim wollen guten Lauf fortsetzen

Von Horst Fechtner

i Gegner im Nacken: Wie Maximilian Stähler (am Ball) im Zweikampf mit Johannes Derscheid (blaues Trikot) von der SG Westerburg II, spürt die SG Herschbach auch im Tableau die Verfolger im Rücken. Die sollen nun weiter auf Abstand gehalten werden. Foto: Andreas Hergenhahn

Das Führungsduo SG Herschbach (gegen VfB Niederdreisbach) und SG Rennerod (in Herdorf) treffen am vorletzten Spieltag der Hinrunde in der Fußball-Kreisliga A 1 auf Gegner aus der unteren Tabellenhälfte. Die zuletzt mit vier Niederlagen in Folge in den Tabellenkeller abgerutschte SG Lasterbach tritt auswärts beim starken Aufsteiger SG Mittelhof an. Alle Partien werden am Sonntag um 15 Uhr angepfiffen.