Plus Kreis Altenkirchen

A1: 350 Zuschauer sehen Herschbachs Derbysieg an Salzer Kirmes – „Föschber“ machen früh alles klar

Von Jens Kötting

i Dicht gedrängt verfolgen 350 Zuschauer das Spielgeschehen: Die SG Herschbach (in Weiß von links Tim Lütkefedder, Vincent Schmidt, Lucas Hellmann)siegte im Derby-Heimspiel an der Salzer Kirmes mit 4:2 gegen die SG Guckheim (in Blau Robin Krick, der Björn Zacher verdeckt). Foto: Horst Wengenroth

In der Kreisliga A 1 behielten alle sechs Heim-Mannschaften die drei Punkte zu Hause. Vor allem die Derbys in Salz und in Mittelhof zogen einige Zuschauer an. Das Spiel der SG Weitefeld-Langenbach/Friedewald /Nauroth/Mörlen/Norken gegen den VfB Niederdreisbach wurde aufgrund eines Trauerfalls in Reihen des SG-Vorstands abgesetzt.