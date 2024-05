Plus Veldenz

A Staffel 8: SG Zell unterliegt in Veldenz beim FV Morbach II trotz Führung mit 1:5

Am Sonntag ist die Partie in der Fußball-Kreisliga A Staffel 8 zwischen dem FV Morbach II und der SG Zell/Bullay/Alf wegen des Hochwassers und den Aufräumarbeiten, in denen viele Zeller Spieler involviert waren, kurzfristig abgesagt worden. Drei Tage später ging das Duell in Veldenz über die Bühne. Der FV Morbach II – zu der Fußballvereinigung gehören die Klubs SV Morbach, der SV Monzelfeld und die SG Burgen/Veldenz – gewann mit 5:1 (2:1) gegen Zell.