A Staffel 8: Mike Schumacher köpft Ulmens Siegtreffer aus 20 Metern

Nach vier Niederlagen inklusive Kreispokal in Serie ist der SV Ulmen zurück in der Erfolgsspur: Mit 1:0 (0:0) siegte der SVU in der Fußball-Kreisliga A Staffel 8 bei der SG Echtersbach-Biersdorf und hat als Tabellenvierter 16 Punkte auf dem Konto. Die Gastgeber bleiben mit neun Punkten Zehnter.