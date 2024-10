A Staffel 8: Klangvolle Namen kommen nach Ulmen

Spitzenspiel am zwölften Spieltag in der Fußball-Kreisliga A Staffel 8: Der Tabellenzweite SV Ulmen (22 Punkte) empfängt am Sonntag um 14.30 Uhr den Vierten SG Kyllburg/Badem (16 Zähler).

Mike Schwandt und Michael Mayer-Nosbüsch heißen die Trainer bei den Kyllburgern. Klangvolle Namen, denn die Beiden waren als Spieler in der Rheinlandliga-Zeit der SG (von 2005 bis 2014) herausragend. Jetzt leisten sie gute Arbeit als Trainer. Kyllburg ist als Vierter oben dabei. Aufsteiger Ulmen ist nach drei Zu-Null-Siegen sogar wieder auf den zweiten Platz vorgerückt, sechs Punkte beträgt der Rückstand auf den Ersten Berndorf, zu dem es in einer Woche beim Hinrundenabschluss geht. Ulmens Trainer Mario Sungen will die defensive Stabilität beibehalten. Allerdings muss er auf zwei Mitglieder der Viererkette verzichten. Richard Buks hat sich beim 1:0 in Bleialf an der Schulter verletzt, Kapitän Dominik Hens muss arbeiten. bon