Keine drei Monate ist es her, dass sich die Lokalrivalen SV Blankenrath und die SG Ober Kostenz/Kappel das letzte Mal gegenüberstanden. Am 19. Mai gewann Blankenrath am vorletzten Spieltag der Vorsaison mit 2:0 gegen Ober Kostenz. Nun kommt es an gleicher Stätte im Kirchspielstadion am ersten Spieltag der neuen Saison direkt wieder zum Aufeinandertreffen – allerdings am heutigen Freitag (19.30 Uhr) ohne Jens Mansour (rechts) und Roman Theise. Theise hat die Karriere beendet. Mansour brach sich am Dienstag im Auftaktspiel in der B Staffel 14 im Trikot der Blankenrather Reserve gegen Zell II (1:1) die Nase und fällt drei Wochen aus. Foto: Photo-Moments by Dennis Irmiter