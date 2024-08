Plus Simmern/Cochem

A Staffel 6: Albtraumstart für Aufsteiger FC Karbach II mit frühem Horn-Hattrick beim 4:0

i . In Braunshorn musste sich der Gastgeber (in Rot, von links Marc Morin und Sebastian Liesenfeld) mit 1:3 dem Bezirksliga-Absteiger SG Viertäler Oberwesel um Sebastian Mitchard (links) und Doppeltorschütze Kevin Hochstein geschlagen geben. Foto: Hermann-Josef Stoffel/hjs-Foto

Drei Heimsiege, drei Auswärtssiege und ein Unentschieden in Masburg – so lautet die Bilanz des ersten Spieltags in der Fußball-Kreisliga A Staffel 6. Erster Tabellenführer ist die SG Mosel Löf, die beim 4:0 in Leiningen beim Aufsteiger Karbach II einen wahrhaftigen Traumstart in die Runde erwischte. Torjäger Felix Horn hatte schon nach 13 Minuten einen Hattrick erzielt.