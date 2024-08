A Staffel 4: Wie hat Nörtershausen das 1:8 verdaut? – Auswärts bei Rot-Weiss II

Die SG Nörtershausen-Udenhausen/Oppenhausen muss sich in der neuen Umgebung der „Koblenzer“ Fußball-Kreisliga A Staffel 4 erst mal zurechtfinden: Das könnte ein Eindruck nach dem 1:8-Debakel zum Auftakt gegen die SG Augst Eitelborn gewesen sein. Zum groß Eingewöhnen ist aber keine Zeit da: Nörtershausen gastiert bereits am Freitag um 20.30 Uhr auf dem Oberwerth-Kunstrasen bei Rot-Weiss Koblenz II.

Wie hat Nörtershausen um Trainer Andreas Conrad das 1:8 gegen Augst verdaut? Die Antwort gibt es bei der Rot-Weiss-Reserve, die unbedingt hoch will in die Bezirksliga. Am ersten Spieltag gab es aber direkt eine 1:3-Enttäuschung beim FC Metternich II um Spielertrainer Dennis Thiele (zuvor Niederburg).

Zu wenig für das Team von Ex-Profi Josef Ivanovic (früher Stürmer bei Bielefeld, Duisburg und TuS Koblenz), der in seinem Kader Akteure mit Oberliga-Erfahrung wie Thilo Kraemer, Derrick Miles, Leo Kabashi, Jan Henrich oder Giuliano Masala hat. „Ich weiß, dass der Titel erwartet wird“, sagt Ivanovic. bon