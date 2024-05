Plus Cochem

A Staffel 3: Wird der SV Masburg der erste Gratulant des Ahrweiler BC II?

In der Fußball-Kreisliga A Staffel 3 benötigt der Ahrweiler BC II am letzten Spieltag im Heimspiel gegen den SV Masburg nur einen Punkt, um den Titel und den Aufstieg in die Bezirksliga perfekt zu machen. Beste Chancen auf Platz zwei hat der FC Plaidt, der mit einem Punkt Vorsprung auf Remagen in das Saisonfinale geht. Plaidt empfängt Kruft/Kretz, Remagen muss nach Binningen. Als Absteiger stehen der TuS Kottenheim, die DJK Müllenbach und die Sportfreunde Miesenheim fest.