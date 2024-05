Plus Cochem

A Staffel 3: Masburg verliert beim Meister Ahrweiler II mit 2:6 – Binningen unterliegt 0:2

Von Sascha Wetzlar

Um nicht mehr allzu viel ging es für die beiden Eifeler Teams SV Masburg und SV Binningen in der Fußball-Kreisliga A Staffel 3 am letzten Spieltag, im Idealfall hätte man jeweils einen Rang klettern können. Doch Binningen unterlag dem Dritten Remagen und bleibt Achter. Die Masburger wurden nach der Niederlage beim Ahrweiler BC II Zeugen der Meisterfeierlichkeiten dort – Ahrweiler steigt mit dem Dreier in die Bezirksliga auf. Masburg trudelt auf Rang sechs ein.