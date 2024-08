Plus Cochem

A St. 9: Zell und Bremm haben Dörbach und Moseltal vor der Brust sowie das Derby im Kopf

Von Mirko Bernd

In der Fußball-Kreisliga A Staffel 9 statt 8 wie 2023/2024 tummeln sich in dieser Runde die SG Zell/Bullay/Alf und die SG Bremm. In der vergangenen Saison elektrisierte das COC-Derby am ersten Spieltag, heuer am zweiten. Am Sonntag, 18. August, um 14.30 Uhr treffen sich die Moselrivalen in Zell. Am Samstag geht es allerdings los, der Fokus liegt erst einmal auf dem SV Dörbach und der SG Moseltal Maring. So heißen die ersten Gegner.