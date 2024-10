Plus Kreis Neuwied

90.+5: Rico Brenke erzielt Siegtor im Wiedtal-Derby

Von Daniel Korzilius

i Mächtig Stimmung war in einem insgesamt fairen Derby der Kreisliga A 2 zwischen dem SV Roßbach/Verschied und der SG Niederbreitbach/Waldbreitbach, das die Gäste durch einen Treffer in der fünften Minute der Nachspielzeit mit 1:0 für sich entscheiden konnten. Foto: Jörg Niebergall

Der Tabellenführer SG Vettelschoß/St. Katharinen hat am elften Spieltag der Fußball-Kreisliga A2 beim SV Ataspor Unkel mit 0:1 verloren. Neuer Zweiter ist der SV Türkiyemspor Ransbach-Baumbach, der beim SV Windhagen 2:0 gewann und den Gegner in der Tabelle überholte. Am Tabellenende kassierten die beiden Aufsteiger SG Haiderbach und SC Bendorf-Sayn jeweils fünf Gegentreffer.