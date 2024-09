Plus Kreis Neuwied 2:3-Heimpleite gegen das bisherige Schlusslicht: SG Niederbreitbach übernimmt die „Rote Laterne“ Von Daniel Korzilius i Die SG Niederbreitbach (ganz in Blau) vergeigte ihr Heimspiel gegen den Aufsteiger SC Bendorf-Sayn (weißes Trikot), der mit 3:2 seinen ersten Sieg in der A-Klasse feierte und die Gastgeber ans Tabellenende schickte. Foto: Jörg Niebergall Der SV Windhagen hat am fünften Spieltag der Fußball-Kreisliga A 2 seine Tabellenführung mit dem fünften Sieg verteidigt. Der Neuling SC Bendorf-Sayn hat bei der SG Niederbreitbach/Waldbreitbach mit 3:2 gewonnen und die „Rote Laterne“ an den Gegner abgegeben, da auch der andere Aufsteiger, die SG Haiderbach, seine ersten Punkte einfahren konnte. Lesezeit: 2 Minuten

Am Dienstagabend empfängt der noch sieglose SSV Heimbach-Weis um 20 Uhr die SG Vettelschoß-St. Katharinen. Der SSV-Coach Jörg Emmerich hat großen Respekt vor der Offensivabteilung des Bezirksligisten, die in vier Spielen 15 Treffer erzielt hat: „Wir müssen konsequenter und klüger verteidigen als zuletzt in der Liga und effizienter in der ...