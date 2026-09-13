Abbruch in Niederdreisbach Zweite Halbzeit „Am Koppelberg“ fällt ins Wasser Günter Gerhardt 13.09.2026, 23:04 Uhr

i Schon in der ersten Halbzeit war der Hartplatz am Niederdreisbacher Koppelberg und die Trikots der Spieler des VfB (in Grün) und der SG Herschbach (in Rot) vom Regenfall gezeichnet. In der Halbzeit entschied Schiedsrichter Yusuf Kece auf „Abbruch“. Manfred Böhmer/balu

Wohl dem, der am Sonntagnachmittag einen Kunstrasenplatz im Kreis Altenkirchen und Westerwaldkreis zur Verfügung hatte. Der wird nämlich mit dem Regen keine Probleme gehabt haben. Andernorts auf Asche oder natürlichem Grün wurde es schon matschiger.

Der starke Regen im Kreis Altenkirchen und dem Westerwaldkreis nahm auch Einfluss auf die Spiele in der Kreisliga A1 – zumindest auf die Partien, die nicht auf dem Kunstrasen stattfanden. So wurde die Begegnung auf dem Niederdreisbacher Koppelberg in der Halbzeit abgebrochen.







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