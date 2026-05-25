Anlässlich des Abschieds von Trainer Marcel Hannappel zementierte die SG Altendiez/Gückingen in der Staffel 3 der Fußball-Kreisliga A3 den sechsten Tabellenplatz und verwies damit die restlichen fünf Rhein-Lahn-Vertreter in die Schranken.
Lesezeit 2 Minuten
Da sowohl an der Tabellenspitze als auch im unteren Bereich des Klassements alle wichtigen Entscheidungen bereits gefallen waren, stand der 26. Spieltag der Fußball-Kreisliga A3 ganz im Zeichen der „Goldenen Ananas“.SG Westerburg/Gemünden/Willmenrod II – SG Hundsangen/Steinefrenz-Weroth II 3:3 (2:0).