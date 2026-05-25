Fußball-Kreisliga A3 Zwei Tore, drei Punkte: Hannappels Abschied nach Maß Stefan Nink 25.05.2026, 14:54 Uhr

i Tyrese Jason Labs (weißes trikot) behauptet hier nicht nur den Ball gegen Holzhausens Finn Hofmann, sondern brachte die Gäste an der Bäderstraße schon früh in Führung. Andreas Hergenhahn

Anlässlich des Abschieds von Trainer Marcel Hannappel zementierte die SG Altendiez/Gückingen in der Staffel 3 der Fußball-Kreisliga A3 den sechsten Tabellenplatz und verwies damit die restlichen fünf Rhein-Lahn-Vertreter in die Schranken.

Da sowohl an der Tabellenspitze als auch im unteren Bereich des Klassements alle wichtigen Entscheidungen bereits gefallen waren, stand der 26. Spieltag der Fußball-Kreisliga A3 ganz im Zeichen der „Goldenen Ananas“.SG Westerburg/Gemünden/Willmenrod II – SG Hundsangen/Steinefrenz-Weroth II 3:3 (2:0).







Artikel teilen

Artikel teilen