Erfolg in Herschbach Zwei späte Tore lassen die SG Niederbreitbach jubeln Daniel Korzilius 01.05.2026, 11:20 Uhr

i Symbolbild Robert Michael/picture alliance/dpa

Im Heimspiel gegen die SG Niederbreitbach/Waldbreitbach gab es für die SG Herschbach-Schenkelberg nichts zu holen. Mit 0:2 musste sich die SGH den Gästen geschlagen geben.

Die SG Niederbreitbach/Waldbreitbach hat das Nachholspiel des 19. Spieltags der Fußball-Kreisliga A2 bei der SG Herschbach-Schenkelberg mit 2:0 (1:0) gewonnen. Während die Gastgeber den dritten Sieg in Folge verpassten, traf Niederbreitbach in beiden Spielhälften spät und durfte nach dem Schlusspfiff den sechsten Saisonsieg bejubeln.







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