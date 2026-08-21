Duell der Punktlosen Zwei Kreuzbandrisse: Spfr Bad Ems vom Pech verfolgt Stefan Nink 21.08.2026, 10:41 Uhr

i Auf die SG Mühlbachtal (links Tim Leichtfuß, im Duell mit Hundsangens Benedikt Kaiser) wartet am Freiendiezer Wirt das erste richtungsweisende Spiel. Andreas Hergenhahn

Im Kampf um den Verbleib in der Fußball-Kreisliga A ereilten die Sportfreunde Bad Ems unlängst zwei herbe personelle Nackenschläge: Mit Keeper Marlon Rieck und Cecilio Reinhardt fallen gleich zwei Akteure langfristig wegen Kreuzbandrissen aus.

Der 3. Spieltag der Fußball-Kreisliga A3 geht geschlossen am Sonntagnachmittag über die Bühne. Am Königstein stehen sich dann mit der SG Gückingen und der SG Reitzenhain die wohl aussichtsreichsten Rhein-Lahn-Vertreter der Staffel gegenüber, während am Freiendiezer Wirt mit der SG Mühlbachtal ein ebenfalls punktloses Team seine Visitenkarte abgibt.







Artikel teilen

Artikel teilen