Im Kampf um den Verbleib in der Fußball-Kreisliga A ereilten die Sportfreunde Bad Ems unlängst zwei herbe personelle Nackenschläge: Mit Keeper Marlon Rieck und Cecilio Reinhardt fallen gleich zwei Akteure langfristig wegen Kreuzbandrissen aus.
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Der 3. Spieltag der Fußball-Kreisliga A3 geht geschlossen am Sonntagnachmittag über die Bühne. Am Königstein stehen sich dann mit der SG Gückingen und der SG Reitzenhain die wohl aussichtsreichsten Rhein-Lahn-Vertreter der Staffel gegenüber, während am Freiendiezer Wirt mit der SG Mühlbachtal ein ebenfalls punktloses Team seine Visitenkarte abgibt.