Wichtige Partie für Nievern Zum Hertha-Turnier kommt Mitaufsteiger FC Arzheim Stefan Nink 03.09.2026, 14:43 Uhr

i Symbolbild dpa

Nur in einer von bisher vier Begegnungen in der Staffel 4 der Kreisliga A haben die Kicker der SG Nievern/Arzbach den Kürzeren gezogen. Das gibt vor dem Aufsteiger-Duell gegen den FC Arzheim Hoffnung auf den ersten Dreier vor heimischen Publikum.

Wie haben die Himmelsstürmer der SG Nievern/Arzbach das 1:5 in Niederberg, den ersten kleinen Dämpfer in der Fußball-Kreisliga A4, weggesteckt: Diese Frage wird am Samstag ab 18.30 Uhr geklärt, wenn die Kombinierten anlässlich des traditionellen „Hertha-Turniers“ zum Duell der Aufsteiger den Tabellenelften FC Arzheim an der Früchter Straße begrüßen.







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