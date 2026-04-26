Kreisliga A Staffel 9 Zeller haben gegen Dörbach den Sieg vor Augen Michael Bongard 26.04.2026, 18:54 Uhr

i Symbolbild dpa

Die SG Zell kann nach dem 2:2 gegen SV Dörbach getrost für ein weiteres Jahr in der A-Klasse planen bei nun sieben Punkten Vorsprung auf die Abstiegszone vier Spieltage vor Schluss.

Kantersieg für Bremm, Pleite für Mont Royal und ein am Ende doch ein wenig ärgerliches Unentschieden für Zell – so ist der 22. Spieltag in der Fußball-Kreisliga A Staffel 9 für das COC-Trio verlaufen.SG Zell/Bullay/Alf – SV Dörbach 2:2 (1:1). Vor dem Spiel hätte Sascha Schmitz ein Unentschieden gegen den Titelkandidaten Dörbach (liegt nun als Dritter drei Punkte hinter Spitzenreiter SV Wittlich) unterschrieben.







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