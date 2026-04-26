Die SG Zell kann nach dem 2:2 gegen SV Dörbach getrost für ein weiteres Jahr in der A-Klasse planen bei nun sieben Punkten Vorsprung auf die Abstiegszone vier Spieltage vor Schluss.
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Kantersieg für Bremm, Pleite für Mont Royal und ein am Ende doch ein wenig ärgerliches Unentschieden für Zell – so ist der 22. Spieltag in der Fußball-Kreisliga A Staffel 9 für das COC-Trio verlaufen.SG Zell/Bullay/Alf – SV Dörbach 2:2 (1:1). Vor dem Spiel hätte Sascha Schmitz ein Unentschieden gegen den Titelkandidaten Dörbach (liegt nun als Dritter drei Punkte hinter Spitzenreiter SV Wittlich) unterschrieben.