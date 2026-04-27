Fußball-Kreisliga A3 Yannick Altmann sorgt am Wirt spät für Ernüchterung Stefan Nink 27.04.2026, 09:57 Uhr

i Derbysieger dank Yannik Altmanns Tor zum 1:2 im letzten Moment: Die SG Altendiez/Gückingen behielt beim Kreispokal-Finalisten am Freiendiezer Wirt letztlich knapp die Oberhand. Andreas Hergenhahn

45 Tore waren am 23. Spieltag der Fußball-Kreisliga A3 zu bestaunen. Außer in Horressen jubelten aber überwiegend die Gäste-Teams. Weder an der Tabellenspitze noch im Keller des Klassements kam es zu nennenswerten Verschiebungen.

Kein Tag für Platzherren war die 23. Runde der Fußball-Kreisliga A3. Lediglich Primus SG Horressen nutzte seinen Heimvorteil vortrefflich. Sechsmal behielten hingegen die Gäste die Oberhand. Darunter auch die SG Mühlbachtal, die bereits am Mittwoch das Derby beim TuS Holzhausen mit 3:1 für sich entschieden hatte.







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