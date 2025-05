Das Meisterschaftsrennen ist spannend wie nie. Gleich drei Teams spielen am letzten Spieltag um den Titel in der Fußball-Kreisliga A1. Im Kampf um den Abstieg befinden sich jetzt nur noch zwei Teams

Die SG Herschbach/Girkenroth/Salz holt nur einen Punkt beim VfB Niederdreisbach und wird an der Tabellenspitze von dem nun punktgleichen VfB Wissen II abgelöst. Wenn auch nächste Woche die Teams aus Wissen und Herschbach punktgleich an der Spitze stehen, muss ein Entscheidungsspiel den diesjährigen Meister küren. Wissens Gegner vom nächsten Wochenende, die DJK Friesenhagen, holte am vorletzten Spieltag den viel umjubelten ersten Saisonsieg gegen Hamm. Auch die Adler aus Niederfischbach sind nach dem Sieg gegen Weitefeld noch im Meisterrennen vertreten. Die Sportfreunde Schönstein haben nach einem turbulenten Spiel gegen Guckheim den Klassenerhalt perfekt gemacht.

Spiel der Woche

SV Adler Niederfischbach – SG Weitefeld-Langenbach/Friedewald 3:1 (0:1). Im Spitzenspiel des vorletzten Spieltags standen sich im Verfolgerduell die Mannschaften aus Niederfischbach und Weitefeld gegenüber. Die Gäste begannen sehr druckvoll und gingen zu diesem Zeitpunkt nicht unverdient durch ein Tor von Fabian Lohmar in Führung (17.). Die Adler fanden in Halbzeit eins nicht zu ihrer gewohnten Offensivpower und mussten mit einem Rückstand in die Halbzeitpause gehen. Nach dem Wiederanpfiff war es der kurz zuvor eingewechselte Tobias Hirth, der den Ausgleich besorgte (54.). Nun kam es zu einem offenen Schlagabtausch beider Mannschaften. Zunächst lief Tim Lennart Schneider alleine auf Heimkeeper Steffen Latsch zu, konnte den Ball aber nicht im Tor unterbringen. In der Schlussphase riskierte Niederfischbach angesichts der Tabellensituation dann alles und wurde dafür durch die späten Treffer von Julian Wagner (85.) und Noah Langenbach (90.) belohnt. Mit diesem Sieg erhält man sich die Chancen auf einen der ersten beiden Tabellenplätze am letzten Spieltag, an dem es nach Herdorf geht. Weitefelds Trainer Kevin Wiederstein sah „zwei Mannschaften auf Augenhöhe, bei einem Spiel, das in beiden Richtungen ausgehen konnte“.

Niederfischbach: Latsch – K. Hering, Schomers, Steffenhagen (53. Civelek), Langenbach, Spies (90. Krämer), Schmidt (53. Hirth), P. Hering, Wagner (88. Buchen), Bajorat, Glöckner.

Weitefeld: Ermert – M. Mockenhaupt, Musch (88. Nörthemann), Lohmar, J. N. Mockenhaupt, Cichowlas, Rosenkranz, Schönberger (88. Seitz), Schneider, Neitzert, Schulz.

DJK Friesenhagen – SG Hammer Land Bruchertseifen Eichelhardt 3:2 (3:0). Das Tabellenschlusslicht legte eine super erste Hälfte hin und lag durch Tore von Christopher Schleifenbaum (18.), Justus Eiteneuer (20.) und Felix Weber (27.) hochverdient in Führung. In der zweiten Halbzeit kam Hamm durch Tore vom eingewechselten Marlon Paul Burbach (54.) und einem Eigentor von Marcel Winkel (67.) zwar noch mal heran, am Ende konnte die DJK aber trotzdem den ersten Saisonsieg feiern. „Wir haben uns heute für das schwere Jahr belohnt und werden auch in der nächsten Woche in Wissen nicht abschenken“, so Spielertrainer Parick Kroll.

Sportfreunde Schönstein – SG Guckheim/Kölbingen 5:3 (1:3). Robin Krick brachte die Gäste in Führung (18.). Den Ausgleich erzielte Sebastian Simon (32.), welcher aber durch den zweiten Streich von Krick im Gegenzug nicht lange Bestand hatte (32.). Für den Treffer zum 1:3 Halbzeitstand sorgte dann Tim Schmuck durch einen verwandelten Foulelfmeter (42.). Die Sportfreunde legten dann einen furiosen 2. Durchgang hin, in welchem man durch weitere Treffer von Sebastian Simon (50. Foulelfmeter, 75.) und den eingewechselten Florian Machowinski (86.) und Eric Zimmermann (90.) die Partie noch komplett drehen konnte, um anschließend den sicheren Klassenerhalt feiern zu können.

VfB Niederdreisbach – SG Herschbach/Girkenroth/Salz 1:1 (0:1). Der Tabellenführer aus Herschbach bestimmte die Partie über weite Strecken spielerisch und markierte folgerichtig den Führungstreffer durch Timon Konstantinidis (16.). Die Gäste versäumten es jedoch, die Führung auszubauen. Einen höchst zweifelhaften Foulelfmeter für den VfB konnte Pascal Lüneberg dann zum Ausgleich nutzen (59.). Die letzte halbe Stunde drückte die SG den Gegner nochmal tief in deren eigene Hälfte, stand bei einem Pfostenschuss von Julian Hannappel auch dicht vor der erneuten Führung, am Ende musste man sich aber mit einem Unentschieden begnügen.

SG Westerburg/Gemünden/Willmenrod II – VfB Wissen II 0:1 (0:1). Der VfB bestimmte das Spielgeschehen von Anfang an und ging folgerichtig durch ein Tor von Felix Beib in Führung (15.). Westerburg hatte in Hälfte eins durch Kapitän Sven Rademacher seine beste Tormöglichkeit, der vergab jedoch. In der zweiten Halbzeit beschränkte sich Wissen auf das Kontern und ließ nur noch eine große Gelegenheit durch den eingewechselten Moritz Rödig zu. Es blieb beim Tor des Tages durch Beib, sodass der VfB als neuer Tabellenführer am nächsten Wochenende zu Hause gegen die DJK Friesenhagen den Gewinn der Meisterschaft einfahren könnte. „Am Ende hat einfach das abgezocktere Team gewonnen“, so Westerburgs Trainer Patrick Weber.

SG Lasterbach Neunkirchen/Westernohe/Elsoff-Mittelhofen – SG Mittelhof/Niederhövels 0:1 (0:0). Für Neunkirchen ging es um nicht weniger als wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt und das merkte man dem Team von Spielertrainer Christian Mehr von Anfang an. Es lief ein Angriff nach dem anderen auf das Tor der Gäste. In Halbzeit eins scheiterte Johannes Frühwirth am Pfosten der Gäste. Topscorer Luca Reichmann hatte Großchancen für mehrere Spiele, scheiterte aber immer wieder am stark aufgelegten Gästekeeper Mert Zeycan. So kam es, wie es kommen musste und die Gäste erzielten durch Mustafa Yilmaz (87.) das Tor des Tages. In der Nachspielzeit musste zu allem Überfluss noch Neunkirchens Maximilian Bär wegen wiederholtem Foulspiel mit Gelb-Rot vom Platz.

SG Rennerod/Emmerichenhain/Seck/Irmtraut – SG Herdorf 4:2 (3:1). Die Hellertaler gingen früh durch Jannis Stock in Führung (5.). Toptorjäger David Quandel glich durch einen verwandelten Handelfmeter zunächst aus (18.), um wenig später die Führung zu erzielen (26.). Routinier Thomas Schäfer sorgte dann mit einem verwandelten Foulelfmeter für die beruhigende Halbzeitführung von 3:1 (30.). Erneut Quandel mit seinem 35. Saisontreffer (62.) und Doppeltorschütze Stock (71.) sorgten in Halbzeit zwei für die Tore ihrer Mannschaften, sodass es am Ende 4:2 hieß.