Um ein Haar hätte die zweite Welle des VfB Wissen den Sprung in die Bezirksliga geschafft, musste dann aber der SG Herschbach/Girkenroth/Salz den Vortritt lassen. Nun gilt es, die starke Runde trotz fünf Abgängen zu bestätigen.

Die Wissener Reserve spielte eine überragende vergangene Runde und musste sich erst in einem Entscheidungsspiel um den Aufstieg in die Bezirksliga der SG Herschbach/Girkenroth/Salz geschlagen geben. „Dadurch haben wir die Messlatte für die kommende Saison natürlich hoch angesetzt“, so VfB-Spielertrainer Emre Bayram.

„Wir wollen auch in dieser Saison eine richtig gute Rolle spielen und freuen uns vor allem auf die zahlreichen Derbys.“

Emre Bayram, Spielertrainer VfB Wissen II

Durch das Relegationsspiel hat sich der Vorbereitungsstart leicht verzögert und beim diesjährigen Conze Cup in Gebhardshain hat man als Titelverteidiger nicht so gut abgeschnitten. „Das zählt aber alles nichts, denn entscheidend sind letztlich doch der Ligabetrieb und unser erstes Spiel gegen Alpenrod.“

Drei Neue hat der VfB im Sommer geholt, auf der Abgangsseite stehen fünf Spieler. Mit Leuten wie Sebastian Girresser, Andre Schneider und Dennis Ferfort verlassen sehr erfahrene Spieler den Verein. „Wir wollen auch in dieser Saison eine richtig gute Rolle spielen und freuen uns vor allem auf die zahlreichen Derbys“, blickt Bayram mit Vorfreude voraus.