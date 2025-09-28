In der Fußball-Kreisliga A1 musste die SG Weitefeld am achten Spieltag das erste Mal Punkte abgeben. Wissens Reserve erkämpfte sich einen Punkt beim Favoriten, die SG Rennerod und SG Wallmenroth lauern nach ihren Siegen vier Punkte dahinter.
In der Fußball-Kreisliga A1 hat Tabellenführer SG Weitefeld, bislang mit der maximalen Punkteausbeute unterwegs, im Heimspiel gegen den VfB Wissen II die ersten Punkte der Saison abgegeben. Durch das 3:3 Unentschieden ist der Vorsprung vor der SG Rennerod und der SG Wallmenroth auf vier Punkte geschmolzen.