Wallmenrother Oktoberfest-Sieg Wissens Reserve knöpft Weitefeld die ersten Punkte ab Désirée Rumpel 28.09.2025, 19:35 Uhr

i Kaum zu stoppen: Hussein Jouni (in Blau) und seine SG Wallmenroth ließen den Gästen der SG Hammer Land (in Rot) keine Chance im Heimspiel. Jouni traf selbst zum zwischenzeitlichen 2:0. Manfred Böhmer

In der Fußball-Kreisliga A1 musste die SG Weitefeld am achten Spieltag das erste Mal Punkte abgeben. Wissens Reserve erkämpfte sich einen Punkt beim Favoriten, die SG Rennerod und SG Wallmenroth lauern nach ihren Siegen vier Punkte dahinter.

In der Fußball-Kreisliga A1 hat Tabellenführer SG Weitefeld, bislang mit der maximalen Punkteausbeute unterwegs, im Heimspiel gegen den VfB Wissen II die ersten Punkte der Saison abgegeben. Durch das 3:3 Unentschieden ist der Vorsprung vor der SG Rennerod und der SG Wallmenroth auf vier Punkte geschmolzen.







