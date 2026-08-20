Alpenrod will ersten Dreier Wissens Reserve eröffnet gegen Herdorf zur Prime Time René Weiss 20.08.2026, 08:55 Uhr

i Luca Breitenbach (in Rot) erzielte in den ersten beiden Partien jeweils einen Dreierpack. Gegen Niederdreisbach will der junge Stürmer nachlegen. Jürgen Augst/byJogi

Wissen II, Weyerbusch und Lasterbach wollen am 3. Spieltag die ersten Punkte in der Kreisliga A1 einfahren. Neitersens Top-Torjäger Luca Breitenbach schielt auf die nächsten Treffer gegen Niederdreisbach. Gebhardshain empfängt starken Aufsteiger.

Der 3. Spieltag der Fußball-Kreisliga A1 steht vor der Tür, bereits am Freitagabend wird der Spieltag mit der Partie zwischen der Wissener Bezirksliga-Reserve und dem Aufsteiger aus Herdorf eröffnet. Auch die anderen Partien dürften einiges an Spannung zu bieten haben.







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