Wissen II, Weyerbusch und Lasterbach wollen am 3. Spieltag die ersten Punkte in der Kreisliga A1 einfahren. Neitersens Top-Torjäger Luca Breitenbach schielt auf die nächsten Treffer gegen Niederdreisbach. Gebhardshain empfängt starken Aufsteiger.
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Der 3. Spieltag der Fußball-Kreisliga A1 steht vor der Tür, bereits am Freitagabend wird der Spieltag mit der Partie zwischen der Wissener Bezirksliga-Reserve und dem Aufsteiger aus Herdorf eröffnet. Auch die anderen Partien dürften einiges an Spannung zu bieten haben.