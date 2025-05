Wissen II springt mit Sieg in Weitefeld auf Platz zwei

Erneuter Wechsel auf dem Vizerang der Fußball-Kreisliga A1. Nun steht die Wissener Reserve auf dem Tabellenplatz, der für die Aufstiegsrunde qualifiziert. Am Ende der Tabelle liefern sich die Kellerkinder weiter ein spannendes Rennen.

Wechsel auf dem Platz des ersten Verfolgers: Da die SG Rennerod beim Favoritenschreck in Schönstein zwei Punkte liegen lässt, verbessert sich der VfB Wissen II, der im Verfolgerduell bei der SG Weitefeld gewann, auf den zweiten Rang. Auch Niederfischbach profitiert vom Ausrutscher und zieht an Rennerod vorbei, während sich Spitzenreiter Herschbach derweil in Gemünden bei der SG Westerburg II keine Blöße gab. Im Kampf um den Klassenverbleib bleibt es nach den Heimsiegen von Niederdreisbach und Neunkirchen weiter spannend.

Spiel der Woche

SG Weitefeld-Langenbach/Friedewald/Norken/Mörlen/Nauroth – VfB Wissen II 0:2 (0:2). Im Verfolgerduell kam es auf dem Weitefelder Kunstrasenplatz zum Verfolgerduell zwischen dem Tabellenfünften und dem Tabellendritten aus Wissen. In der ersten Halbzeit bot sich vor 180 Zuschauern eine ausgeglichene Partie, in der zwei sehr spielstarke Mannschaften aufeinandertrafen. Wissen erwies sich bei seinen ersten Tormöglichkeiten als sehr kaltschnäuzig und ging durch einen Doppelschlag zu einem psychologisch sehr günstigen Zeitpunkt kurz vor der Halbzeit durch die Spieler Ahmet Kerem Sari (41.) und Maik Schnell (44.) mit 2:0 in Führung. Die zweiten 45 Minuten drückten die Gastgeber den VfB weitestgehend in die eigene Hälfte, ohne zum erhofften Torerfolg zu kommen.

Gerade Gästetorhüter Mel Brucherseifer war in dieser Phase ein sicherer Rückhalt und hielt bis zum Ende die Null. „Die fünf Minuten vor der Pause haben uns das Genick gebrochen. Wissen war heute nicht unbedingt besser, aber deutlich effizienter“, so Weitefelds Trainer Kevin Wiederstein. Wissens Spielertrainer Emre Bayram war sehr froh. „Es war über 90 Minuten ein heißes Spiel. Auch nach dem 2:0 war unser Sieg noch nicht sicher, denn Weitefeld hat richtig Druck gemacht. In der zweiten Halbzeit haben wir es einfach gut wegverteidigt.“

Weitefeld: Ermert – Lohmar, J.N. Mockenhaupt, Cichowlas, Seibel, Ax (80. Meyer), Rosenkranz, Schönberger (59. M. Mockenhaupt), Schneider (85. Celebi), Neitzert, Schulz.

Wissen II: Brucherseifer – Klein (90. Ueckerseifer), Schumacher, Ebach, Deger (86. Müller), Bayram, Schnell (89. Piontek), Sari, Beib (78. Siegel), Ferfort (59. Happ), Weitershagen.

SG Westerburg/Gemünden/Willmenrod II – SG Herschbach/Girkenroth/Salz 0:3 (0:1). Der Tabellenführer ging im ersten Durchgang durch einen Treffer von Vincent Schmidt mit 1:0 in Führung (17.). Nach der Pause entschieden die Gäste die Partie durch einen Doppelschlag innerhalb von zwei Minuten durch Lucas Hellmann (63.) und dem eingewechselten Leon Blech (65.) und brachten den Vorsprung gekonnt über die Zeit. Westerburgs Trainer Patrick Weber lobte den Gegner nach der Partie: „Die waren einfach abgezockter und stehen nicht umsonst ganz oben in der Tabelle.“

SG Lasterbach Neunkirchen/Westernohe/Elsoff-Mittelhofen – SG Hammer Land Bruchertseifen/Eichelhardt 2:1 (1:0). Maximilian Bär erzielte die frühe Führung für Neunkirchen (12.). In einer ansonsten ausgeglichenen Begegnung war es dann Daniel Krieger (57.), der für den bis dato verdienten Ausgleich für die Gäste sorgte. Zum Ende der Partie hin riskierten die Gastgeber dann immer mehr. Für den Mut wurden sie dann mit dem viel umjubelten Siegtreffer von Spielertrainer Christian Mehr (90.) belohnt. Durch den Sieg wahrt man die Chancen auf den Klassenverbleib.

DJK Friesenhagen SG Guckheim/Kölbingen 0:7 (0:4). In der ersten Halbzeit war es die One-Man-Show von Alexander Leonardo Kolb, der alle vier Treffer bis zum Halbzeitpfiff für die SG erzielte (8., 18., 21., 35.). Die Überlegenheit von Guckheim setzte sich auch im zweiten Durchgang fort, sodass es nur eine Frage der Zeit war bis die weiteren Treffer fielen. Maurice Memel (55.) und ein Doppelpack von Robin Krick (63., 72.) stellten das Endergebnis dann auf 7:0 für die Gäste.

SV Adler Niederfischbach – SG Mittelhof/Niederhövels 4:2 (2:2). Die ersten 20 Minuten des Spiels ging es mit tollem Offensivfußball hin und her. Der Doppelpack von Niederfischbachs Simon Langenbach (4., 14.) wurde mit einem Doppelpack von Maurice Michel (18., 21.) beantwortet, sodass es zur Halbzeit 2:2 stand. Nach Wiederanpfiff verwandelte Noah Langenbach (52.) zunächst einen Foulelfmeter zum 3:2 für die Gastgeber, bevor dann der eingewechselte Vinzent Schomers endgültig den Deckel draufmachte (88.). Niederfischbachs Trainer Jörg Mockenhaupt sah in seinem Team den „verdienten Sieger“, die SG „war in Durchgang eins brutal effizient und konnte damit die Partie lange offen halten.“

Sportfreunde Schönstein – SG Rennerod/Emmerichenhain/Seck/Irmtraut 4:4 (1:0). Phillip Pöttgen eröffnete den Torreigen in Halbzeit eins und brachte die Gastgeber damit in Führung (32.). Direkt nach der Pause erhöhte René Meyer auf 2:0 (47.). Anschließend verwandelte David Quandel einen Foulelfmeter zum zwischenzeitlichen 2:1 (49.). Spielertrainer Marcus Meyer sorgte für die erneute Zwei-Tore-Führung von Schönstein (69.), ehe Nick Löwen mit einem verwandelten Foulelfmeter für die Gäste erneut verkürzte (72.). Nach dem 4:2 von Sebastian Simon (73.) dachte man endgültig, dass Schönstein das Spiel für sich entscheiden würde, doch Furkan Tetik (79.) und erneut Löwen (82.) konnten doch noch ausgleichen. Nach Schönsteins Sieg gegen Niederfischbach nahm man dem nächsten Aufstiegskandidaten innerhalb von einer Woche wichtige Punkte im Meisterrennen ab.

VfB Niederdreisbach – SG Herdorf 2:0 (0:0). Vor dem Spiel war die Ausgangslage für den VfB klar: Es zählte nur ein Sieg gegen die bereits abgestiegene SG Herdorf. Im ersten Durchgang merkte man dem Gastgeber den Druck an, trotz eines spielerischen Übergewichts sprang nichts Zählbares raus. Mitte von Halbzeit zwei erlösten Christian Hüsch (67.) und Sandro Josten (70.) mit einem Doppelschlag dann den VfB mit ihren Toren. Mit diesem Sieg bleibt man weiterhin dem elften Platz der Tabelle, der zum Klassenverbleib genügt.