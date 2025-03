Nach dem 18. Spieltag der Fußball-Kreisliga A2 gibt es an der Tabellenspitze keine Veränderungen, da sowohl der Tabellenführer SV Windhagen als auch die beiden Verfolger SG Vettelschoß und SV Türkiyemspor Ransbach-Baumbach ihre Begegnungen mit jeweils drei Toren Unterschied gewonnen haben. In den Abstiegskampf ist hingegen mächtig Bewegung gekommen nach den Siegen des SV Roßbach/Verscheid (3:0 beim SV Ataspor Unkel), der SG Haiderbach (1:0 bei der SG DJK Neustadt-Fernthal) und des SC Bendorf-Sayn (4:2 gegen SG Niederbreitbach). Der Aufsteiger Haiderbach/Sessenbach steht nach den ersten Auswärtspunkten erstmals seit dem neunten Spieltag wieder über dem Strich.

FV Rheinbrohl – SV Windhagen 2:5 (2:3). Die Gastgeber starteten gut in die Partie und gingen früh in Führung. Drei Tore des Spitzenreiters innerhalb von acht Minuten stellten den Spielverlauf auf den Kopf. „Trotz des Rückstandes waren wir in der ersten Hälfte die klar bessere Mannschaft. Windhagen war sehr effektiv. Die zweite Hälfte verlief relativ ausgeglichen. Das Ergebnis ist um zwei Tore zu hoch ausgefallen“, fand der Rheinbrohler Betreuer Christoph Hartmann. Tore: 1:0 Yannik Stutzke (11.), 1:1 Luca Busch (31.), 1:2 Can Sülzen (33.), 1:3 Luca Busch (39.), 2:3 Yannik Stutzke (42.), 2:4 Philipp Vogt (87.), 2:5 Tahsin Cetin Kandemir (90.+5). Zuschauer: 150.

SV Ataspor Unkel – SV Roßbach/Verscheid 0:3 (0:1). Nach müdem Beginn steigerte sich der SV Ataspor im Verlauf der ersten Hälfte. „Wir hatten allerdings nur wenige Torchancen. In der zweiten Halbzeit zeigten wir vereinzelt gute Spielzüge, waren aber nicht effektiv. Vielleicht lag es daran, dass der Großteil der Mannschaft fastet. Wir zeigten nur wenig Gegenwehr, daher ist der Erfolg des Gegners verdient“, berichtete Julian Stahl, der Sportliche Leiter der Unkeler. Tore: 0:1 John Poddey (10.), 0:2 Alex Hansens (50.), 0:3 John Poddey (79.). Zuschauer: 30.

SC Bendorf-Sayn – SG Niederbreitbach/Waldbreitbach 4:2 (1:1). Den Gastgebern war der Druck im Abstiegskampf anzumerken. „Da war viel Krampf dabei, in der Vorbereitung haben wir wesentlich bessere Spiele gemacht. Wir sind nach einer schwachen ersten Hälfte gut aus der der Halbzeitpause gekommen und konnten das Spiel für uns entscheiden“, atmete der Bendorfer Coach Lars Johannsen auf. Tore: 0:1 Rico Brenke (10.), 1:1 Lucas Zöller (39.), 2:1 Björn Debrich (57.), 3:1 Alec Konieczny (64.), 4:1 Sebastian Kretz (74.), 4:2 Rico Brenke (78., Foulelfmeter). Rote Karte: Nils Reuschenbach (SG Niederbreitbach) wegen Tätlichkeit (59.). Zuschauer: 100.

SG DJK Neustadt-Fernthal – SG Haiderbach/Sessenbach 0:1 (0:0). Der DJK-Coach Peter Pohlen erkannte seine Elf nicht wieder: „Im Gegensatz zum 1:0-Sieg gegen Oberlahr in der Vorwoche haben wir diesmal nicht die Mentalität auf den Platz gebracht, die im Abstiegskampf nötig ist. Haiderbach hat kämpferisch mehr investiert und alles reingeschmissen. Wir waren nervös, haben einen richtig schlechten Tag erwischt und daher verdient verloren.“ Tor: 0:1 Mujtaba Ghulami (81.). Zuschauer: 100.

SG Puderbach/Daufenbach/Urbach-Dernbach/Raubach – SG Ellingen/Bonefeld/Willroth 1:1 (0:0). Der Puderbacher Coach Ralph Arenz war stolz auf sein Team: „Wir haben einen tollen Kampf und eine sehr gute Leistung geboten. Leider haben wir nach einem mehr als zweifelhaften Elfmeter nur einen Punkt bekommen und zwei verloren. Wenn wir mit dieser Einstellung weitermachen, ist mir aber nicht bange.“ Tore: 1:0 Dominik Hartstang (51.), 1:1 Hamadi Douzi (76., Foulelfmeter). Zuschauer: 180.

SV Türkiyemspor Ransbach-Baumbach – VfL Oberlahr-Flammersfeld 3:0 (1:0). Der Ransbach-Baumbacher Trainer Murat Sayim hatte eine einseitige Partie gesehen: „Wir haben unsere Pflichtaufgabe erfüllt und hochverdient gewonnen. Es macht Spaß, den Jungs zuzuschauen. Wir gehen unseren Weg weiter Woche für Woche und wollen den Druck hochhalten im Aufstiegsrennen.“ Tore: 1:0 Talha Levent (29.), 2:0 Eray Karatekin (50.), 3:0 Noor Alden Abo Zard (80., Foulelfmeter). Zuschauer: 80.

SG Vettelschoß/St. Katharinen – SSV Heimbach-Weis 4:1 (0:1). Die Gäste waren zunächst besser und führten zur Pause verdient. „Es hätte auch gut und gerne 2:1 oder 3:1 für Heimbach-Weis stehen können“, gab SG-Coach Christoph Binot zu, für den die Wechsel ein Schlüssel zum Erfolg waren: „Wir haben ordentlich Qualität gebracht und verdient gewonnen, da wir in der zweiten Halbzeit deutlich besser gespielt haben. Wenn man beide Hälften zusammen betrachtet, ist der Sieg etwas zu hoch ausgefallen.“ Tore: 0:1 Tom Pell (43.), 1:1 Jannik Hüngsberg (56.), 2:1 Elvin Dobreva (67.), 3:1 Noah Schinowski (84.), 4:1 Stefan Zent (89.). Zuschauer: 120.