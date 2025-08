In der vergangenen Saison konnte der Gastgeber beide Derbyduelle für sich entscheiden. Auch aus diesem Grund sieht der neue Gäste-Trainer Yannic Böcking die Favoritenrolle bei der Heimelf. Davon will SG-Trainer Werner Mannebach nichts wissen.

Zum Auftakt der Fußball-Kreisliga A2 empfängt die SG Niederbreitbach/Waldbreitbach am Mittwoch um 19.30 Uhr den SV Roßbach/Verscheid zum Wiedtal-Derby in Waldbreitbach. In der Vorsaison gewann Niederbreitbach beide Duelle (1:0 und 6:1).

„Es gibt keinen Favoriten, die Karten werden neu verteilt. Roßbach hat sich sehr gut verstärkt und wird diese Saison eine andere Rolle spielen“, erwartet der Niederbreitbacher Coach Werner Mannebach ein Duell auf Augenhöhe, das er sich zu einem späteren Zeitpunkt gewünscht hätte: „Das Spiel kommt zu früh, es fehlt noch das Derby-Feeling.“

„Aufgrund des letzten Derbys und dem Abschneiden der letzten Saison ist Niederbreitbach der Favorit.“

Yannic Böcking, neuer Trainer des SV Roßbach/Verscheid

Beim SV Roßbach/Verscheid sieht der neue Spielertrainer Yannic Böcking sich und sein Team in der Außenseiterrolle: „Wir freuen uns, die Saison gleich mit dem Derby gegen Niederbreitbach zu starten. Aufgrund des letzten Derbys und dem Abschneiden der letzten Saison ist Niederbreitbach der Favorit. Wir wollen mit unserer Geschlossenheit dagegenhalten, um ein gutes Ergebnis zu erzielen.“