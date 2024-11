SV empfängt Ataspor Unkel Wiederholungsspiel steigt in Windhagen Daniel Korzilius 29.11.2024, 00:00 Uhr

i Durch den Sieg gegen Vettelschoß kann der SV Windhagen (weiße Trikots) am Wochenende die Tabellenführung übernehmen. Foto: Heinz-Werner Lamberz Heinz-Werner Lamberz

Im ersten Anlauf war die Partie der Fußball-Kreiiga A2 nach 84 Minuten abgebrochen worden, nun nehmen der SV Windhagen und Ataspor Unkel einen zweiten Anlauf - und bei dem winkt den Gastgebern die Tabellenführung.

Das Fußballjahr 2024 wird in der Kreisliga A2 am Sonntag um 14.30 Uhr mit der Begegnung zwischen dem SV Windhagen und dem SV Ataspor Unkel beendet. Diese Partie war am 22. September in der 84. Minute beim Stand von 2:1 für Windhagen abgebrochen worden.

