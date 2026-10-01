Westerburgs 9-Punkte-Samstag Wie der Kosename „Marco Reus ohne Tempo“ Fahrt aufnahm Moritz Hannappel 01.10.2026, 20:22 Uhr

i Julian Gläser trug mit seinem Dreierpack im Kreisliga-A1-Spiel gegen die SG Herdorf (in Grün) entscheidend zum „Fußballfest auf der Fronwiese“ in Gemünden bei. Sein neuer, etwas abgewandelter Spitzname, war schnell geboren. Dabei wird der „Marco Reus ohne Tempo“ im Team eigentlich „Misli“ genannt. Horst Wengenroth. Photo: (c) Horst Wengenroth 2026

Es war die Geschichte des achten Spieltages in der Kreisliga A1. Julian Gläser traf dreifach für Westerburg II und trug so zu einem „Fußballfest auf der Fronwiese“ in Gemünden bei. Die SG Westerburg dient als schönes Vorbild des Amateurfußballs.

Es ist nicht überall der Fall, bei der SG Westerburg/Gemünden/Willmenrod scheint der Zusammenhalt zwischen der ersten, zweiten und dritten Mannschaft jedoch ein ganz besonderer zu sein. „Das war ein Fußballfest auf der Fronwiese“, hielt auch Christian Hartmann, Trainer der Bezirksligamannschaft und vormals langjähriger Spieler der SGW.







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