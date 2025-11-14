Weyerbuschs Trainer Bischoff sucht nach der Aufstellung

Der 15. Spieltag in der Fußball-Kreisliga A1 ist für viele Teams der letzte vor der Winterpause. Die SG Mittelhof/Niederhövels will im dritten Derby nacheinander den dritten Sieg einfahren. Die SG Alpenrod weiß, was in Schönstein auf sie zu kommt.
Lesezeit 5 Minuten
Bereits am Donnerstagabend fand das Nachholspiel zwischen der SG Mittelhof/Niederhövels und der Rheinlandliga-Reserve des VfB Wissen statt. Überraschend deutlich setzten sich die Mittelhofer im Duell der Tabellennachbarn mit 5:0 (2:0) durch. Für die meisten Teams in der A1 sind die Spiele am Wochenende die Letzten, bevor es in die Winterpause geht.