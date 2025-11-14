Nicht mal die KI kann helfen Weyerbuschs Trainer Bischoff sucht nach der Aufstellung Jona Heck

René Weiss 14.11.2025, 14:19 Uhr

i Viel Kampf und ein einseitiges Spiel: Die SG Mittelhof/Niederhövels (in Blau) dominierte den VfB Wissen II beim 5:0-Heimsieg am Donnerstagabend. Für die SG geht es am Wochenende nach Hamm, während der VfB den SSV Weyerbusch empfängt. Manfred Böhmer/balu

Der 15. Spieltag in der Fußball-Kreisliga A1 ist für viele Teams der letzte vor der Winterpause. Die SG Mittelhof/Niederhövels will im dritten Derby nacheinander den dritten Sieg einfahren. Die SG Alpenrod weiß, was in Schönstein auf sie zu kommt.

Bereits am Donnerstagabend fand das Nachholspiel zwischen der SG Mittelhof/Niederhövels und der Rheinlandliga-Reserve des VfB Wissen statt. Überraschend deutlich setzten sich die Mittelhofer im Duell der Tabellennachbarn mit 5:0 (2:0) durch. Für die meisten Teams in der A1 sind die Spiele am Wochenende die Letzten, bevor es in die Winterpause geht.







