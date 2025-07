Weyerbusch will keine Fahrstuhlmannschaft werden

Der SSV Weyerbusch ist zurück in der A-Klasse. Trainer Stefan Bischoff weiß, dass schwere und intensive Spiele auf seine Mannschaft zukommen. Der Aufsteiger will sich im Kreisoberhaus etablieren und den Klassenverbleib schaffen.

Groß war die Freude, als zum Ende der letzten Saison feststand: Der SSV Weyerbusch ist zurück in der A-Klasse. Als Verein im Grenzgebiet stand nur noch die Frage im Raum, in welcher Staffel der SSV antritt. Nun herrscht Gewissheit: Die Weyerbuscher müssen in der womöglich stärksten A-Klasse ran, der dem Kreis Ww/Sieg zugeordneten A1. Dabei freut sich Trainer Stefan Bischoff vor allem auf das Derby gegen seinen Ex-Klub, Absteiger SG Neitersen.

Das Ziel des Aufsteigers definiert Bischoff klar: „Wir wollen keinesfalls eine Fahrstuhlmannschaft werden. Wir wollen in der Liga bleiben.“ Dabei gelang dem SSV ein echter Transfercoup. Mit Leonardo dos Santos kommt ein neuer spielender Co-Trainer ins Team, der zuvor unter anderem beim FC Karbach spielte.

„Wir wollen keinesfalls eine Fahrstuhlmannschaft werden.“

Stefan Bischoff, Trainer SSV Weyerbusch

Bischoff freut sich auf die neue Herausforderung in der A-Klasse. „Das ist eine extrem spannende und ausgeglichene Liga. Natürlich wollen wir jedes Spiel gewinnen. Dass das nicht möglich ist, wissen wir aber auch“, so der SSV-Trainer.