Weitefeld steht wieder oben Weyerbusch stürzt erneut den A1-Spitzenreiter vom Thron Désirée Rumpel 09.11.2025, 23:12 Uhr

i Die 1:0-Führung: Spielertrainer Michael Trautmann (links in Blau) bringt hier die SG Mittelhof per Kopf in Führung und sorgte gegen die Spfr Schönstein (gelbe Trikots) für den ersten Heimsieg der SG in dieser Spielzeit. Manfred Böhmer/balu

Gleiches Spiel wie letzte Woche: Nachdem der SSV schon in der Vorwoche durch einen Sieg gegen den Tabellenführer für einen Wechsel an der Spitze sorgte, war dies in dieser Woche wieder der Fall. Nutznießer dieses Mal? Die SG Weitefeld.

Zum Rückrundenauftakt in der Kreisliga A1 hat die SG Weitefeld die Tabellenführung zurückerobert, da die SG Rennerod im Verfolgerduell gegen den SSV Weyerbusch verlor. Im Kampf um den Klassenverbleib verschaffte sich die SG Mittelhof mit dem ersten Heimsieg der Saison etwas Luft, ebenso wie Aufsteiger SG Gebhardshainer Land.







