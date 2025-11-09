Weyerbusch stürzt erneut den A1-Spitzenreiter vom Thron

Gleiches Spiel wie letzte Woche: Nachdem der SSV schon in der Vorwoche durch einen Sieg gegen den Tabellenführer für einen Wechsel an der Spitze sorgte, war dies in dieser Woche wieder der Fall. Nutznießer dieses Mal? Die SG Weitefeld.
Zum Rückrundenauftakt in der Kreisliga A1 hat die SG Weitefeld die Tabellenführung zurückerobert, da die SG Rennerod im Verfolgerduell gegen den SSV Weyerbusch verlor. Im Kampf um den Klassenverbleib verschaffte sich die SG Mittelhof mit dem ersten Heimsieg der Saison etwas Luft, ebenso wie Aufsteiger SG Gebhardshainer Land.