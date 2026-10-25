Wallmenroth im Alu-Pech
Weyerbusch holt „Big Points“ im Abstiegskampf
Luca Breitenbach (in Rot) ist bisher der Mann der Saison. Gegen die SG Herdorf (in Blau Niklas Jung) erzielte Altenkirchens Stür
Luca Breitenbach (in Rot) ist bisher der Mann der Saison. Gegen die SG Herdorf (in Blau Niklas Jung) erzielte Altenkirchens Stürmer seine Saisontore 17, 18 und 19.
Jürgen Augst/byJogi

In der Fußball-Kreisliga A1 bleibt alles offen. Spannende Spiele, deutliche Siege und ein umkämpftes Verfolgerduell. Während Neitersen/Altenkirchen an der Spitze steht, glänzt Luca Breitenbach mit seinem nächsten Hattrick.

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Die Hinrunde in der Kreisliga A ist fast beendet und an der Tabellenspitze geht es mehr als eng zu. Spitzenreiter ist zwar nach wie vor die SG Neitersen/Altenkirchen, nun aber punktgleich mit der SG Alpenrod. Die SG Herschbach folgt mit nur einem Punkt Rückstand, hat allerdings auch noch ein Spiel weniger auf dem Konto.
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