In der Fußball-Kreisliga A1 bleibt alles offen. Spannende Spiele, deutliche Siege und ein umkämpftes Verfolgerduell. Während Neitersen/Altenkirchen an der Spitze steht, glänzt Luca Breitenbach mit seinem nächsten Hattrick.
Lesezeit 4 Minuten
Die Hinrunde in der Kreisliga A ist fast beendet und an der Tabellenspitze geht es mehr als eng zu. Spitzenreiter ist zwar nach wie vor die SG Neitersen/Altenkirchen, nun aber punktgleich mit der SG Alpenrod. Die SG Herschbach folgt mit nur einem Punkt Rückstand, hat allerdings auch noch ein Spiel weniger auf dem Konto.