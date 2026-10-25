Wallmenroth im Alu-Pech Weyerbusch holt „Big Points“ im Abstiegskampf Désirée Rumpel 25.10.2026, 21:19 Uhr

i Luca Breitenbach (in Rot) ist bisher der Mann der Saison. Gegen die SG Herdorf (in Blau Niklas Jung) erzielte Altenkirchens Stürmer seine Saisontore 17, 18 und 19. Jürgen Augst/byJogi

In der Fußball-Kreisliga A1 bleibt alles offen. Spannende Spiele, deutliche Siege und ein umkämpftes Verfolgerduell. Während Neitersen/Altenkirchen an der Spitze steht, glänzt Luca Breitenbach mit seinem nächsten Hattrick.

Die Hinrunde in der Kreisliga A ist fast beendet und an der Tabellenspitze geht es mehr als eng zu. Spitzenreiter ist zwar nach wie vor die SG Neitersen/Altenkirchen, nun aber punktgleich mit der SG Alpenrod. Die SG Herschbach folgt mit nur einem Punkt Rückstand, hat allerdings auch noch ein Spiel weniger auf dem Konto.







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