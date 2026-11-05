SG empfängt Bad Bodendorf Westum setzt im Derby auf Kampf und Leidenschaft Daniel Fischer 05.11.2026, 12:31 Uhr

i Nach dem 1:0-Sieg in Heimersheim gestärkt ins Derby gegen den SC Bad Bodendorf gehen Maurice Lefevre (vorn rechts) und die SG Westum/Löhndorf. Derweil spielen Jonas Schäfer (links) und die SG Landskrone am Sonntag in Sinzig. Martin Gausmann

Spannende Duelle in der Fußball-Kreisliga A 5: Masburgs Dreierpacker Gilles überragend, SG Ettringen strauchelt. Abstiegskampf spitzt sich zu, während Plaidt ungeschlagen an der Spitze bleiben will.

Mit dem 14. Spieltag beginnt in der Fußball-Kreisliga A 5 bereits die Rückrunde. Tabellenführer FC Plaidt empfängt im Spitzenspiel die FSG Vordereifel. Im Tabellenkeller wird es mit den Duellen zwischen der Grafschafter SG und der DJK Plaidt und der SG Niederzissen/Wehr und dem TuS Oberwinter besonders spannend.







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