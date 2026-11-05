Spannende Duelle in der Fußball-Kreisliga A 5: Masburgs Dreierpacker Gilles überragend, SG Ettringen strauchelt. Abstiegskampf spitzt sich zu, während Plaidt ungeschlagen an der Spitze bleiben will.
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Mit dem 14. Spieltag beginnt in der Fußball-Kreisliga A 5 bereits die Rückrunde. Tabellenführer FC Plaidt empfängt im Spitzenspiel die FSG Vordereifel. Im Tabellenkeller wird es mit den Duellen zwischen der Grafschafter SG und der DJK Plaidt und der SG Niederzissen/Wehr und dem TuS Oberwinter besonders spannend.