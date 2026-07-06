Westerwälder Wechselspiele in der Kreisliga A bleiben an der Tagesordnung. Zwischen A1, A2 und A3 ist seit Einführung des kreisübergreifenden Spielbetriebs einiges möglich. Darüber kann man klagen - oder sich der Herausforderung stellen.
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Es gibt die einen, die schimpfen, andere grummeln eher leise vor sich hin – und dann sind da die, bei denen Offenheit für Neues das Gebot der Stunde zu sein scheint. Zur letztgenannten Gruppe gehört die SG Herschbach-Schenkelberg von Trainer Markus Griebe.