Zeichnet sich in der Kreisliga A3 eine ähnliche Entwicklung ab wie in der Vorsaison? An der Spitze stehen wieder drei Teams aus dem Westerwald, die es der Rhein-Lahn-Konkurrenz schwer machen dürften, die Fühler Richtung Bezirksliga auszustrecken.

Nachdem die SG Altendiez/Gückingen als vermeintlich stärkstes Rhein-Lahn-Team unter der Woche im Verfolgerduell gegen den TuS Holzhausen nicht über ein 2:2 hinausgekommen war, ließen die Westerwälder Topmannschaften am Wochenende die Muskeln spielen. Der TuS Niederahr führt die Tabelle der Kreisliga A3 jetzt mit 12 Punkten vor der SG Horressen (11) und der SG Guckheim (10) an.

SG Guckheim/Kölbingen – SG Unterwesterwald Niedererbach/Dreikirchen/Görgeshausen/Nomborn 6:1 (3:0). Die Heimelf stellte früh die Weichen auf Sieg und ließ dem Aufsteiger über weite Strecken keine Chance. Bereits nach fünf Minuten traf Alexander Leonardo Kolb, ehe Robin Krick mit einem Doppelpack nachlegte. Auch nach der Pause blieb Guckheim dominant: Kolb und erneut Krick erhöhten, bevor Ben Jeuk den sechsten Treffer markierte. Den Gästen gelang durch Fabio Bendel nur noch Ergebniskosmetik. Tore: 1:0 Alexander Leonardo Kolb (5.), 2:0, 3:0, 5:0 Robin Krick (7., 33., 78.), 4:0 Alexander Leonardo Kolb (49.), 6:0 Ben Jeuk (85.), 6:1 Fabio Bendel (88.).

TuS Burgschwalbach II – TuS Niederahr 0:5 (0:2). Niederahr siegte klar und katapultierte sich an die Tabellenspitze. „Wir haben heute nicht unsere beste Leistung gezeigt. Dennoch waren wir durchweg die dominante Mannschaft und haben verdient gewonnen. Wir sind sehr zufrieden über die Tabellenführung, aber es ist definitiv noch Luft nach oben“, fand Niederahrs Trainer Christian Kaiser. Tore: 0:1, 0:2 Noah Kachler (4., 22.), 0:3 Felix Fein (58.), 0:4 Jonas Pörtner (70.), 0:5 Noah Kachler (83.).

SV Diez-Freiendiez – SG Elbert/Horbach 1:4 (1:2). Die Gäste zeigten eine konzentrierte Leistung und nahmen verdient die drei Punkte mit. „Wir waren von Beginn an im Spiel, haben die Zweikämpfe angenommen und waren auch fußballerisch klar überlegen. Einzig die Chancenverwertung können wir uns ankreiden – da hätten wir noch deutlicher gewinnen können“, bilanzierte Elberts Trainer Christian Stera. Tore: 0:1 Mario Schaaf (7.), 0:2 Simon Schmidt (15.), 1:2 Daniel Wiediker (26.), 1:3 Rahpael Klinke (46.), 1:4 Luca Hannappel (48.).

SG Westerburg/Gemünden/Willmenrod II – SG Horressen-Elgendorf 0:5 (0:2). Nach zuletzt zwei Unentschieden machte es Horressen in Gemünden besser und siegte klar. „Wir waren heute griffiger und besser in den Zweikämpfen als zuletzt und haben uns für die insgesamt gute Leistung belohnt“, freute sich Horressens Trainer Niklas Wörsdörfer. Tore: 0:1 Steffen Decker (30.), 0:2 Jonathan Quirmbach (33.), 0:3, 0:4 Yannik Ehard (53., 59.), 0:5 Christian Spanger (63.).

SG Hundsangen/Steinefrenz-Weroth II – SG Ahrbach/Heiligenroth/Girod II 1:2 (1:1). Im Duell der Bezirksliga-Reserven setzte sich Ahrbach gegen den Staffelsieger der Vorsaison durch. „Das war durch und durch ein gebrauchter Tag. Wir haben momentan zwar durchgehend viel Ballbesitz, kriegen es aber nicht hin, dauerhaft Torgefahr zu entwickeln“, haderte Heimtrainer Jannik Bendel. Tore: 1:0 Lennox Jess (10.), 1:1 Niklas Klar (15.), 1:2 Jona Muth (70.).