Vier Siege aus vier Spielen aus WW-Sicht in der Fußball-Kreisliga A3. Der Auswärtserfolg des TuS Niederahr beendete gleichzeitig eine Negativserie.

Die Westerwälder Vereine aus der Fußball-Kreisliga A3 durften allesamt Siege bejubeln. Besonders wichtig war das für den TuS Niederahr, der mit dem Auswärtssieg die Negativserie von drei Niederlagen in Folge beendete. An der Spitze bleibt der FC Kosova der SG Hundsangen II weiter an den Fersen.

SG Birlenbach – TuS Niederahr 2:4 (0:1). Nach zuletzt drei Niederlagen am Stück gelang es den Gästen aus Niederahr, die Negativserie zu beenden und einen Auswärtserfolg einzufahren. Dementsprechend zufrieden war TuS-Trainer Christian Kaiser: „Auf schwerem Geläuf haben wir eine gute Leistung gezeigt und absolut verdient gewonnen. Dabei hätte der Sieg sogar noch etwas höher ausfallen können.“ Tore: 0:1 Moritz Wetzlar (17.), 0:2 Noah Kachler (50.), 0:3 Hanno Schnebeck (58., Eigentor), 1:3 John Roßtäuscher (68., Foulelfmeter), 1:4 Jonas Pörtner (75.), 2:4 Tarek Braun (89.).

SG Hundsangen/Steinefrenz-Weroth II - SV Diez-Freiendiez 4:1 (2:0). Ein Doppelschlag innerhalb kürzester Zeit brachte die Tabellenführer aus Hundsangen auf die Siegerstraße, von der sie nicht mehr abkamen. „Wir sind enorm gut in die Partie gestartet, verloren jedoch kurz vor dem Seitenwechsel etwas den Faden. Es war sicherlich keine Glanzleistung von uns, aber am Ende zählen die drei Punkte“, stellte SG-Trainer Sebastian Boddenberg klar. Tore: 1:0 Leon Carlos Weber (2.), 2:0 Niklas Löw (6.), 2:1 Okan Turan (52.). 3:1 Niklas Löw (83.), 4:1 Fabio Kovacevic (86.).

SG Elbert/Horbach - TuS Holzhausen 2:0 (0:0). Nach einem torlosen ersten Durchgang reichten der Heimelf zwei Tore zum Sieg. Dementsprechend zufrieden war SG-Trainer Christian Stera nach dem Spiel: „Von Beginn an haben wir sehr gut verteidigt und kaum Chancen zugelassen. Schlussendlich haben wir dann auch verdient gewonnen. Vor allem, weil wir noch zwei bis drei Tore mehr hätten schießen können.“ Tore: 1:0 Raphael Klinke (59.), 2:0 Sean Patrick Murphy (90.).

FC Kosova Montabaur - VfL Altendiez 4:0 (2:0). Beim Heimspiel gegen Altendiez konnte der FC an die gute Leistung der letzten Woche anknüpfen. Früh stellte Ilir Malici die Weichen für sein Team, welches auf dem heimischen Kunstrasen ohne große Probleme die drei Punkte einfuhr. Somit bleiben die Hausherren am Tabellenersten dran, welcher in den fünf verbleibenden Partien allerdings noch mindestens zweimal Punkte liegen lassen muss, damit der FC noch eine Chance auf den ersten Platz hat. Tore: 1:0 Ilir Malici (15.), 2:0 Altrim Pajaziti (30.), 3:0 Izet Rexhepi (70.), 4:0 Ilir Malici (80., Foulelfmeter).