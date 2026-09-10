Starker Aufsteiger zu Gast Westerburgs Reserve muss Hatterts Euphorie bremsen Marco Rosbach 10.09.2026, 13:23 Uhr

i Auch gegen Herdorf war der SSV Hattert (in Blau, hier mit Patrick Bläß) am Drücker und feierte den zweiten Sieg. Jetzt setzt der Aufsteiger alles daran, auch in Westerburg zu punkten. Horst Wengenroth. Photo: (c) Horst Wengenroth 2026

Die ersten Saisonwochen lösen unter den WW-Vertretern in der Kreisliga A1 unterschiedliche Gefühle aus. Zu den Gewinnern zählt neben Spitzenreiter Herschbach bislang auch Aufsteiger Hattert, der sich selbstbewusst geben kann.

Nur noch drei Mannschaften sind in der Fußball-Kreisliga A1 ungeschlagen, doch im Gegensatz zur SG Wallmenroth (2., 11 Punkte) und der SG Gebhardshain (4., 9 Punkte) hat die SG Herschbach-Schenkelberg vier ihrer fünf Spiele gewonnen und geht so als Tabellenführer mit 13 Punkten in den sechsten Spieltag.







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