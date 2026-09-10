Die ersten Saisonwochen lösen unter den WW-Vertretern in der Kreisliga A1 unterschiedliche Gefühle aus. Zu den Gewinnern zählt neben Spitzenreiter Herschbach bislang auch Aufsteiger Hattert, der sich selbstbewusst geben kann.
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Nur noch drei Mannschaften sind in der Fußball-Kreisliga A1 ungeschlagen, doch im Gegensatz zur SG Wallmenroth (2., 11 Punkte) und der SG Gebhardshain (4., 9 Punkte) hat die SG Herschbach-Schenkelberg vier ihrer fünf Spiele gewonnen und geht so als Tabellenführer mit 13 Punkten in den sechsten Spieltag.