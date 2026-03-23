Wäller A3-Spitzenteams siegen Westerburg II steckt bei Überflieger Horressen nie auf Leon Böckling, Max Buchmayer 23.03.2026, 09:02 Uhr

i Nicht nur in dieser Szene vernaschte Horressens Steffen Decker (rotes Trikot) seinen Gegenspieler. Insgesamt drei Treffer steuerte der Torjäger zum wichtigen 4:3-Heimsieg gegen Westerburg II bei. Marco Rosbach

Die Spitzenteams aus dem Westerwald haben sich in der Kreisliga A3 keine Blöße gegeben, stießen gegen Mannschaften aus dem Tabellenkeller aber auf heftigen Widerstand. Gerade die SG Unterwesterwald und die SG Westerburg II ließen nie locker.

Das Spitzenduo der Kreisliga A3 hat es spannend gemacht. Während sich die SG Guckheim bei der SG Unterwesterwald mit 2:1 behauptete, musste Tabellenführer SG Horressen nach einer 4:1-Führung gegen die SG Westerburg II noch mal zittern. Deutlicher setzte sich der drittplatzierte TuS Niederahr durch.







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