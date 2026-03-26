Aus Westerwälder Sicht ist das Titelrennen in der Kreisliga A3 genauso spannend wie der Kampf gegen den Abstieg. Vor dem 19. der insgesamt 26 Spieltage ist noch alles möglich.
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Vom Spitzentrio der Kreisliga A3 hat der Tabellenzweite SG Guckheim am 19. Spieltag im Heimspiel gegen das Schlusslicht SG Ahrbach II die vermeintlich leichteste Aufgabe zu lösen. Im Tabellenkeller strebt die Reserve der SG Westerburg II zu Hause gegen den TuS Holzhausen Zählbares an, um sich weiter von der Abstiegsregion zu distanzieren.