A3-Topteams müssen liefern Westerburg II nach toller Aufholjagd mit breiter Brust Horst Fechtner 26.03.2026, 14:07 Uhr

i Aus dem 3:4 bei Tabellenführer SG Horressen hat die Westerburger Reserve (am Ball Joschua Werner) viel Kraft für dem Abstiegskampf geschöpft. Schließlich machte man es nach ein 1:4-Rückstand noch mal richtig spannend. Marco Rosbach

Aus Westerwälder Sicht ist das Titelrennen in der Kreisliga A3 genauso spannend wie der Kampf gegen den Abstieg. Vor dem 19. der insgesamt 26 Spieltage ist noch alles möglich.

Vom Spitzentrio der Kreisliga A3 hat der Tabellenzweite SG Guckheim am 19. Spieltag im Heimspiel gegen das Schlusslicht SG Ahrbach II die vermeintlich leichteste Aufgabe zu lösen. Im Tabellenkeller strebt die Reserve der SG Westerburg II zu Hause gegen den TuS Holzhausen Zählbares an, um sich weiter von der Abstiegsregion zu distanzieren.







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