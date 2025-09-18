Einige besondere Geschichten hat der siebte Spieltag in der Kreisliga A2 auf Lager. Es geht um Nachbarschaftsduelle genauso wie um Auswärtsspiele vor der eigenen Haustüre oder die Bereitschaft, zur Not Gras zu fressen.
Alle sieben Begegnungen des siebten Spieltags der Fußball-Kreisliga A2 werden am Sonntag ausgetragen. SG DJK Neustadt-Fernthal – FV Rheinbrohl (So., 14.30 Uhr, in Fernthal). Die noch sieglose DJK aus Neustadt und Fernthal hat die wenigsten Tore geschossen (5) und die meisten kassiert (23).