Gleich vier der sieben Partien des letzten Hinrunden-Spieltags in der Kreisliga A2 geht am Freitagabend unter Flutlicht über die Bühne. Ein Team steht dabei besonders im Fokus, hat es doch die Chance, sich den ersten (inoffziellen) Titel zu sichern.
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Am 13. Spieltag der Fußball-Kreisliga A2 werden bereits vier Partien am Freitagabend ausgetragen, die restlichen drei Begegnungen steigen am Sonntag. Dabei entscheidet sich im Fernduell zwischen der SG Ellingen und der SG Weißenthurm, wer sich die Herbstmeisterschaft sichert.