Spitzenspiel in Wallmenroth Wenn die beste Offensive auf die beste Defensive trifft Moritz Hannappel 30.09.2026, 11:35 Uhr

i Auch im Spitzenspiel in Wallmenroth wird die SG Neitersen auf 15-Tore-Mann Luca Breitenbach (rote Trikots) bauen müssen, um die starke Defensive der SG Wallmenroth zu knacken. Wissens Spielertrainer Emre Bayram (in Weiß) und sein VfB sind bereits am Donnerstagabend gegen Friesenhagen gefordert. Jürgen Augst/byJogi

Klar, die eigenen Stärken möchte jedes Team in jedem Spiel gerne auf den Platz bringen. Das gilt auch für die beiden Top-Teams der Kreisliga A1 am Freitagabend. Und die Stärken haben es in sich. Auch in Wissen geht es am Donnerstag um „Big Points“.

Der neunte Spieltag in der Fußball-Kreisliga A1 ist am Wochenende rund um den Tag der deutschen Einheit auf drei Tage verteilt. Während am Feiertag selbst der Ball ruht, geht’s bereits am Donnerstagabend im Wissener Dr. Grosse-Sieg-Stadion los, wenn die heimische Bezirksligareserve die DJK Friesenhagen empfängt.







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