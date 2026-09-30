Klar, die eigenen Stärken möchte jedes Team in jedem Spiel gerne auf den Platz bringen. Das gilt auch für die beiden Top-Teams der Kreisliga A1 am Freitagabend. Und die Stärken haben es in sich. Auch in Wissen geht es am Donnerstag um „Big Points“.
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Der neunte Spieltag in der Fußball-Kreisliga A1 ist am Wochenende rund um den Tag der deutschen Einheit auf drei Tage verteilt. Während am Feiertag selbst der Ball ruht, geht’s bereits am Donnerstagabend im Wissener Dr. Grosse-Sieg-Stadion los, wenn die heimische Bezirksligareserve die DJK Friesenhagen empfängt.