Gravierende Änderung in der Auf- und Abstiegsregelung kurz vor dem Saisonstart in den Kreisligen des Fußballverbandes Rheinland: Es gibt ab sofort weniger A-Klasse-Absteiger – und somit auch weniger B-Klasse-Aufsteiger.
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Kurz vor dem Saisonstart in den Kreisligen gibt es eine gravierende Änderung in der Auf- und Abstiegsregelung im Fußballverband Rheinland (FVR): In den neun A-Klassen gibt es nur noch zwei Absteiger (statt drei) pro Staffel, das heißt auch, dass nur noch maximal 6 der 14 B-Klasse-Vizemeister über die Quotientenregelung aufsteigen können.