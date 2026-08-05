Spielklasseneinteilung im FVR Weniger A-Klasse-Absteiger, weniger B-Klasse-Aufsteiger Michael Bongard 05.08.2026, 16:30 Uhr

i Die SG Nörtershausen/Oppenhausen (blaue Trikots, am Ball Florian Speth) muss als Aufsteiger in die Kreisliga A Staffel 4 nur noch eine Mannschaft nach dem Rückzug der Reinhardt’s Elf (erster Absteiger damit) hinter sich lassen. Ab dieser Saison gibt es in den A-Klassen nur noch je zwei Absteiger. Das wird auch den SSV Boppard (mit Nikolas Block, links Trainer Ufuk Kurt) freuen, der zu den Abstiegskandidaten in der A Staffel 6 gehören könnte. hjs-Foto

Gravierende Änderung in der Auf- und Abstiegsregelung kurz vor dem Saisonstart in den Kreisligen des Fußballverbandes Rheinland: Es gibt ab sofort weniger A-Klasse-Absteiger – und somit auch weniger B-Klasse-Aufsteiger.

Kurz vor dem Saisonstart in den Kreisligen gibt es eine gravierende Änderung in der Auf- und Abstiegsregelung im Fußballverband Rheinland (FVR): In den neun A-Klassen gibt es nur noch zwei Absteiger (statt drei) pro Staffel, das heißt auch, dass nur noch maximal 6 der 14 B-Klasse-Vizemeister über die Quotientenregelung aufsteigen können.







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