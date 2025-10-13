Die SG Weitefeld bleibt weiterhin Tabellenführer in der Fußball-Kreisliga A1. Im Verfolgerduell zwischen Wallmenroth und Alpenrod holen die Wallmenrother ein 0:3 auf, auch Niederdreisbach und Wissen II gelingt en Remis nach Rückstand.
Weitefeld verteidigt nach einem Kantersieg gegen Hamm (11:1) die Spitzenposition in der Liga. Wallmenroth gelingt zwar eine beeindruckende Aufholjagd, mehr als ein Punkt springt jedoch nicht gegen Alpenrod heraus. Rennerod (3:0 gegen Schönstein) kann bei einem Spiel weniger noch näher an den Spitzenreiter heranrücken.