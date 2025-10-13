Wallmenrother Aufholjagd Weitefeld unterstreicht beim 11:1 die Favoritenrolle Günter Gerhardt 13.10.2025, 10:00 Uhr

i Mittelhofs Top-Torjäger Maurice Michel (in Blau) blieb beim VfB Niederdreisbach (in Schwarz) zwar ohne Tor, dennoch konnte sein Team die zuletzt so starke Defensive des VfB vor gehörige Probleme stellen. Manfred Böhmer/balu

Die SG Weitefeld bleibt weiterhin Tabellenführer in der Fußball-Kreisliga A1. Im Verfolgerduell zwischen Wallmenroth und Alpenrod holen die Wallmenrother ein 0:3 auf, auch Niederdreisbach und Wissen II gelingt en Remis nach Rückstand.

Weitefeld verteidigt nach einem Kantersieg gegen Hamm (11:1) die Spitzenposition in der Liga. Wallmenroth gelingt zwar eine beeindruckende Aufholjagd, mehr als ein Punkt springt jedoch nicht gegen Alpenrod heraus. Rennerod (3:0 gegen Schönstein) kann bei einem Spiel weniger noch näher an den Spitzenreiter heranrücken.







