Rennerod spielt nur Remis Weitefeld setzt sich an der Spitze weiter ab Jens Kötting 19.04.2026, 20:09 Uhr

i Beim 5:0-Auswärtserfolg ließ die SG Weitefeld (in Schwarz) der Reserve des VfB Wissen (in Blau) keine Chance. Manfred Böhmer/balu

An der Tabellenspitze setzt sich die SG Weitefeld fünf Spieltage vor Saisonschluss fünf Punkte vor die SG Rennerod, die in Neitersen nicht über ein Remis hinaus kommt. Im Abstiegskampf macht Gebhardshain einen Riesenschritt.

Die SG Weitefeld setzt sich im Kampf um die Meisterschaft weiter von der SG Rennerod ab. Während die Elf von Stefan Häßler souverän mit 5:0 gewinnen konnte, kamen die Renneroder in Neitersen nicht über ein Remis hinaus. Gebhardshain gelingt mit dem Sieg in Mittelhof der wahrscheinliche Klassenverbleib.







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