Wissener Stadtderby auf Asche Weitefeld setzt in Mittelhof auf Körperlichkeit 16.10.2025, 15:20 Uhr

i Während die SG Gebhardshainer Land (in Blau) auswärts beim Tabellenletzten in Atzelgift ran muss, empfangen die Sportfreunde Schönstein (in Gelb) den VfB Wissen II zum Stadtderby. Manfred Böhmer/balu

Am 11. Spieltag der Fußball-Kreisliga A1 steht für Tabellenführer Weitefeld eine schwierige Aufgabe in Mittelhof an. Eröffnet wird der Spieltag bereits am Freitagabend mit der Partie zwischen Altenkirchen und Niederfischbach.

Bereits am Mittwochabend fand das Nachholspiel zwischen der SG Hammer Land/Bruchertseifen und der SG Gebhardshainer Land/Steineroth statt. Dort konnten sich die „Hämmscher“ mit 2:1 (1:1) durchsetzen und nach sieben punktlosen Partien endlich wieder einen Dreier einfahren.







