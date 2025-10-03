Wissen II empfängt Rennerod Weitefeld muss zu einem der schwersten Auswärtsspiele Jona Heck

René Weiss 03.10.2025, 15:46 Uhr

i Kopf an Kopf-Duell auch an der Tabellenspitze? Die SG Weitefeld (in Blau) will den Verfolger SG Rennerod (in Rot) nicht an sich rankommen lassen. Horst Wengenroth. Photo: (c) Horst Wengenroth 2025

Die SG Weitefeld musste sich im Kreispokal auf dem Schönsteiner Hartplatz geschlagen geben. Nun wartet auf die Elf von Trainer Stefan Häßler das Ligaspiel in der Kreisliga A1. Kann sich die SG für das Pokal-Aus revanchieren?

Am neunten Spieltag der Fußball-Kreisliga A1 erwartet den Tabellenführer SG Weitefeld eines der schwersten Auswärtsspiele der Saison. Die Sportfreunde Schönstein wollen von ihrer Heimstärke profitieren. Verfolger Rennerod muss auswärts beim VfB Wissen II ran, Wallmenroth spielt nur wenige Kilometer entfernt in Mittelhof.







