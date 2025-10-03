Die SG Weitefeld musste sich im Kreispokal auf dem Schönsteiner Hartplatz geschlagen geben. Nun wartet auf die Elf von Trainer Stefan Häßler das Ligaspiel in der Kreisliga A1. Kann sich die SG für das Pokal-Aus revanchieren?
Am neunten Spieltag der Fußball-Kreisliga A1 erwartet den Tabellenführer SG Weitefeld eines der schwersten Auswärtsspiele der Saison. Die Sportfreunde Schönstein wollen von ihrer Heimstärke profitieren. Verfolger Rennerod muss auswärts beim VfB Wissen II ran, Wallmenroth spielt nur wenige Kilometer entfernt in Mittelhof.